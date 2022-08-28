Рашисти вдарили по військовому об’єкту на Рівненщині

На місце події виїхали «швидкі» та рятувальники

У Сарненському районі Рівненщини ворожими ракетами пошкоджено об’єкт військової інфраструктури. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Коваль.

«Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Об’єкт військової інфраструктури на Сарненщині», – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих поки немає.

Telegram-канали повідомляють, що на місце виїхали «швидкі» та рятувальники.

Як повідомлялось, під час повітряної тривоги у двох західних областях пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони у Волинській області. Також очевидці повідомляли про дим у Рівненській області.

Нагадаємо, триває 186-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.