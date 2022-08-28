Донеччина: окупанти вдарили «Ураганами» по житлових будинках (фото)
Дві ракети із ЗРК «С-300» поцілили в Слов’янськ
Російська загарбники 16 разів вдарили по Донеччині за минулу добу. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.
«Окупанти атакували житлові квартали ракетами, артилерією, РСЗВ «Ураган» і «Град», ЗРК «С-300». Найбільше цієї доби постраждали Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі», – йдеться в повідомленні.
Рашисти обстріляли п’ять населених пунктів. Дев’ять ударів прийшлося по Авдіївці, тричі рашисти вдарили по Краматорську, дві ракети із ЗРК «С-300» поцілили в Слов’янськ, також під вогнем перебували села Роздольне та Георгіївка.
Ворог зруйнував і пошкодив 15 цивільних об’єктів – вісім багатоквартирних будинків, школу, машинобудівний завод, залізницю. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, триває 186 доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.
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