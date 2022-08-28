Донеччина: окупанти вдарили «Ураганами» по житлових будинках (фото)

Дві ракети із ЗРК «С-300» поцілили в Слов’янськ

Російська загарбники 16 разів вдарили по Донеччині за минулу добу. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Окупанти атакували житлові квартали ракетами, артилерією, РСЗВ «Ураган» і «Град», ЗРК «С-300». Найбільше цієї доби постраждали Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі», – йдеться в повідомленні.

Рашисти обстріляли п’ять населених пунктів. Дев’ять ударів прийшлося по Авдіївці, тричі рашисти вдарили по Краматорську, дві ракети із ЗРК «С-300» поцілили в Слов’янськ, також під вогнем перебували села Роздольне та Георгіївка.

Ворог зруйнував і пошкодив 15 цивільних об’єктів – вісім багатоквартирних будинків, школу, машинобудівний завод, залізницю. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, триває 186 доба героїчного протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад.