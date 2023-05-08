Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Харкову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Харкову
Попередньо, росіяни використовують ракети С300
фото ілюстративне

Місцеві Telegram-канали повідомляють про чотири потужних вибухи

Російські загарбники завдають ракетних ударів по Харкову. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про чотири потужних вибухи.

Попередньо, росіяни використовують ракети С300.

Нагадаємо, триває 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Харків війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
Сьогодні, 08:06
Росіяни вирішили поєднати два водосховища – Старого Криму та Павлопольского
У Маріуполі окупанти готують план, що може призвести до екологічної катастрофи
Сьогодні, 01:49
У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п'яти ворожих кораблів
Готує нову атаку? Військові назвали кількість ракетоносіїв, які РФ тримає у морі
Сьогодні, 18:38

Події в Україні

Скільки і від кого допомоги отримала Україна: оприлюднено цифри
Скільки і від кого допомоги отримала Україна: оприлюднено цифри
Окупанти вдарили по Харкову
Окупанти вдарили по Харкову
Наслідки удару по Києву, ЄС зробив проект пакету санкцій проти РФ. Головне за 8 травня
Наслідки удару по Києву, ЄС зробив проект пакету санкцій проти РФ. Головне за 8 травня
Переплутали з українським розвідником. Під Бахмутом «вагнерівці» катували росіянина
Переплутали з українським розвідником. Під Бахмутом «вагнерівці» катували росіянина
США знімають з танків Abrams деяке обладнання: названо причину
США знімають з танків Abrams деяке обладнання: названо причину
Бахмут: ЗСУ показали, як знищили окупантів, які ховались у багатоповерхівці (відео)
Бахмут: ЗСУ показали, як знищили окупантів, які ховались у багатоповерхівці (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
8870
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
7355
Україна відкрила другий фронт війни
6611
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
6575
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
6291
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту