Окупанти вдарили по Харкову

Місцеві Telegram-канали повідомляють про чотири потужних вибухи

Російські загарбники завдають ракетних ударів по Харкову. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про чотири потужних вибухи.

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Попередньо, росіяни використовують ракети С300.

Нагадаємо, триває 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.