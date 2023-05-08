У Маріуполі окупанти готують план, що може призвести до екологічної катастрофи

Під загрозою опинять одночасно два водосховища та вся флору і фауна навкруги

У Маріуполі загострюється ситуація з питною водою. Окупанти планують поєднати два водосховища, що може спричинити екологічну катастрофу. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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За його словами, вода в місто надходить з резервного водосховища в Старому Криму, що наповнюється через потік Кальчика, який росіяни перекрили всередині міста та «перетворили на болото замість річки».

«Тому з водою – біда страшенна. Літом в спеку рівня води не вистачить для водозабезпечення Маріуполя навіть на мінімумі, а перекритий Кальчик не дасть відновитись водосховищу», – пояснив Андрющенко.

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Він зазначив, що окупанти вирішили реалізувати довоєнний проєкт міської ради Маріуполя щодо нового водопроводу.

«Реалізувати – бездумно. В проєкті йшлося про водоочисний завод та побудову фактично водозабору з двох водосховищ – Старого Криму та Павлопольского. Не вдаючись у деталі, росіяни вирішили поєднати зараз ці два водосховища», – зазначив Андрющенко.

Це, за його словами, може спричинити екологічну катастрофу.

«Павлопольське водосховище має поповнюватись через Кальміус за умови працюючого каналу Сіверського Донця, який не працює (чому власне немає води в Донецьку). У підсумку, якщо зроблять, то просто вб’ють одночасно два водосховища та всю флору/фауну навкруги. Остаточно», – додав радник мера.