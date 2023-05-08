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Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів
фото: соцмережі

В одному зі столичних районів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок

У мережі з’явилися фото та відео наслідків нічної атаки росіян по Києву. В одному зі столичних районів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів, квартири повністю розтрощенні.

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Окрім будинку, також  постраждали припарковані автомобілі. Внаслідок влучання уламків ворожих дронів кількох людей госпіталізовано. 

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та одного – у Святошинському. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.

Читайте також: Нічний терор України і наслідки ворожих влучань: головне за ніч
Теги: Віталій Кличко будинок ворог відео

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