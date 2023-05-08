Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)
В одному зі столичних районів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок
У мережі з’явилися фото та відео наслідків нічної атаки росіян по Києву. В одному зі столичних районів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Уламки збитих дронів пошкодили декілька поверхів, квартири повністю розтрощенні.
Окрім будинку, також постраждали припарковані автомобілі. Внаслідок влучання уламків ворожих дронів кількох людей госпіталізовано.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог вдарив безпілотниками по столиці. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та одного – у Святошинському. За словами Кличка, унаслідок останніх вибухів у столиці зафіксовано також падіння уламків БпЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі.
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