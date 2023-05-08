Готує нову атаку? Військові назвали кількість ракетоносіїв, які РФ тримає у морі

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п'яти ворожих кораблів

Росія готова атакувати Україну з Чорного моря одразу 32 ракетами

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 32 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

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В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

«У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п'яти ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет», – йдеться в повідомленні.

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За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 18 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.