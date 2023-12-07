Ворог використав 18 «Шахедів»: що відомо про нічну атаку на Україну

Для знищення «Шахедів» залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи

Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина

У ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із мису Чауда (Крим). Про це повідомляють Повітряні сили.

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Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

«У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника», – йдеться в повідомленні.

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У Повітряних силах зазначили, що для знищення «Шахедів» залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.