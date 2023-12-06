Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
Окупанти фарбують деякі «Шахеди» у чорний колір
фото ілюстративне

Росія все частіше використовує Shahed у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону.

Із середини 2023 року Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони типу Shahed на основі досвіду їхнього застосування. Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

У міноборони нагадали, що наприкінці листопада 2023 року був виявлений збитий безпілотник, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

«Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення удару в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, з метою зменшення залежності від супутникової навігації. Також є можливість, що Росія намагається послабити українські заходи радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні.

Деякі інші ударні дрони російського виробництва також були пофарбовані у чорний колір, що робить їхнє візуальне виявлення вночі ускладненим.

«Росія все частіше використовує Shahed у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, що надходять», – додали у розвідці.

Раніше повідомлялося, що окупанти фарбують чорні «Шахеди» з балончика.

Теги: безпілотник британська розвідка окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найманці ПВК «Вагнер», ймовірно, втратили близько 40 тис. пораненими і 20 тис. вбитими
Британська розвідка назвала втрати РФ за 21 місяць війни
4 грудня, 13:36
ЗРК «Тор»
Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО
3 грудня, 11:21
За даними аналітиків, підпорядковані підрозділи 104-ї дивізії ймовірно включають 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду
Росія почала розгортати в Україні нову дивізію десантників – британська розвідка
30 листопада, 10:21

Події в Україні

Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС
Окупанти за півтора місяця атакували вже шосту ТЕС
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
Масована атака «Шахедами» та знищення ворожого Су-24: яка ситуація в регіонах
Масована атака «Шахедами» та знищення ворожого Су-24: яка ситуація в регіонах
«Вами захоплюються армії світу». Залужний привітав ЗСУ зі святом (відео)
«Вами захоплюються армії світу». Залужний привітав ЗСУ зі святом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
26K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
23K
Співголова Об’єднання українців Росії: Емський указ – квіточки порівняно із тим, що зараз
21K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
20K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
19K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном

Новини

Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua