Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки

Росія все частіше використовує Shahed у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону.

Із середини 2023 року Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони типу Shahed на основі досвіду їхнього застосування. Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

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У міноборони нагадали, що наприкінці листопада 2023 року був виявлений збитий безпілотник, який був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

«Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення удару в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, з метою зменшення залежності від супутникової навігації. Також є можливість, що Росія намагається послабити українські заходи радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні.

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Деякі інші ударні дрони російського виробництва також були пофарбовані у чорний колір, що робить їхнє візуальне виявлення вночі ускладненим.

«Росія все частіше використовує Shahed у масованих атаках, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, що надходять», – додали у розвідці.

Раніше повідомлялося, що окупанти фарбують чорні «Шахеди» з балончика.