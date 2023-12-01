Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували

Профільні спеціалісти вивчають знайдені уламки

У одному з дронів-камікадзе «Шахед», які Росія запускає по території нашої країни, було знайдено SIM-карту українського оператора «Київстар». Наразі спеціалісти вивчають, як карта опинилася у ворожому безпілотнику і навіщо вона там взагалі потрібна. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Спеціалісти вже вивчають. Зрозуміло, що все що знаходиться вивчається спеціалістами й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені», – сказав він.

Речник зазначив, що наразі з'ясовується, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.

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«(З'ясовується – «Главком») що можна робити, маючи власне SIM-карту і доступ до мережі Інтернет. Чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами. Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки», – розповів він.

Ігнат додав, що ворог безумовно удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецького озброєння, так і безпілотників.

«Зокрема, (росіяни – «Главком») фарбують у чорний колір світлі «Шахеди», щоб ускладнити їх виявлення. Але ППО вже пристосовується і до таких ворожих так званих «модернізацій» і дає результат», – додав Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські загарбники атакували територію України дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Ударні дрони загарбники запускали з двох напрямків.