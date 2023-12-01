Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували
У збитому «Шахеді» знайшли SIM-карту українського оператора
фото з відкритих джерел

Профільні спеціалісти вивчають знайдені уламки

У одному з дронів-камікадзе «Шахед», які Росія запускає по території нашої країни, було знайдено SIM-карту українського оператора «Київстар». Наразі спеціалісти вивчають, як карта опинилася у ворожому безпілотнику і навіщо вона там взагалі потрібна. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Спеціалісти вже вивчають. Зрозуміло, що все що знаходиться вивчається спеціалістами й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені», – сказав він.

Речник зазначив, що наразі з'ясовується, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.

«(З'ясовується – «Главком») що можна робити, маючи власне SIM-карту і доступ до мережі Інтернет. Чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами. Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки», – розповів він.

Ігнат додав, що ворог безумовно удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецького озброєння, так і безпілотників.

«Зокрема, (росіяни – «Главком») фарбують у чорний колір світлі «Шахеди», щоб ускладнити їх виявлення. Але ППО вже пристосовується і до таких ворожих так званих «модернізацій» і дає результат», – додав Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня російські загарбники атакували територію України дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Ударні дрони  загарбники запускали з двох напрямків.

Теги: ЗСУ війна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму впав «Шахед», який окупанти запустили по Україні: Повітряні сили відреагували
У Криму впав «Шахед», який окупанти запустили по Україні: Повітряні сили відреагували
Вчора, 09:28
Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
Сьогодні, 08:46
Якою буде ситуація на фронті протягом зими: прогноз Euroactiv
Якою буде ситуація на фронті протягом зими: прогноз Euroactiv
Сьогодні, 12:49

Події в Україні

Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували
Українська SIM-карта у ворожому «Шахеді»: Повітряні сили прокоментували
Негода зашкодила обороні Керченського мосту, затопивши баржі: супутникові фото
Негода зашкодила обороні Керченського мосту, затопивши баржі: супутникові фото
РФ обстріляла заводи та підприємства у Херсоні, ракета по Кривому Рогу: ситуація в регіонах
РФ обстріляла заводи та підприємства у Херсоні, ракета по Кривому Рогу: ситуація в регіонах
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
СБУ: Сівкович координував інформаційні диверсії Шуфрича проти України
СБУ: Сівкович координував інформаційні диверсії Шуфрича проти України
Міноборони спрощує життя військовим: документи ВЛК більше не треба возити особисто
Міноборони спрощує життя військовим: документи ВЛК більше не треба возити особисто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
45K
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
43K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
11K
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8731
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
7590
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна

Новини

Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:47
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 грудня
Сьогодні, 03:42
ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
Сьогодні, 03:31
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua