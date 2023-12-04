Окупанти фарбують чорні «Шахеди» з балончика

Україна поки зафіксувала один чорний «Шахед» на своїй території

Іранські дрони-камікадзе «Шахед» чорного кольору, які були помічені під час атаки росіян на Київ 25 листопада, пофарбовані «із балончика». Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

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«Ми бачили фото одного «Шахеда» чорного кольору. Я його особисто бачив, як і ви, в інтернеті. Ми зробили висновок, що він був пофарбований, або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору», – розповів Ігнат.

За словами речника, підтвердження, що таких «Шахедів» було багато, немає.

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«За моєю інформацією, такий «Шахед» тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні – уже видно, що окупанти почали їх фарбувати «із балончика», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 25 листопада, росіяни масово атакували області України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Після атаки в соцмережах почали з'являтися світлини збитих російських безпілотників пофарбованих у чорний колір, а також з’явилися припущення, що окупанти застосували нову модель іранських БПЛА – Shahed-238.

Раніше повідомлялося, що росіяни покривають ударні безпілотники «Шахед» карбоном та чорною фарбою, щоб українській протиповітряній обороні було важче їх збивати.