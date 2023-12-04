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Окупанти фарбують чорні «Шахеди» з балончика

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти фарбують чорні «Шахеди» з балончика
У ніч на 25 листопада РФ атакувала Україну чорним дроном
фото ілюстративне

Україна поки зафіксувала один чорний «Шахед» на своїй території

Іранські дрони-камікадзе «Шахед» чорного кольору, які були помічені під час атаки росіян на Київ 25 листопада, пофарбовані «із балончика». Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Ми бачили фото одного «Шахеда» чорного кольору. Я його особисто бачив, як і ви, в інтернеті. Ми зробили висновок, що він був пофарбований, або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору», – розповів Ігнат.

За словами речника, підтвердження, що таких «Шахедів» було багато, немає.

«За моєю інформацією, такий «Шахед» тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоби подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті що полетіли у наступні дні – уже видно, що окупанти почали їх фарбувати «із балончика», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 25 листопада, росіяни масово атакували області України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed. Після атаки в соцмережах почали з'являтися світлини збитих російських безпілотників пофарбованих у чорний колір, а також з’явилися припущення, що окупанти застосували нову модель іранських БПЛА – Shahed-238.

Раніше повідомлялося, що росіяни покривають ударні безпілотники «Шахед» карбоном та чорною фарбою, щоб українській протиповітряній обороні було важче їх збивати.

Теги: безпілотник війна окупанти

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