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Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Ракетні війська завдали потужних ударів по ворожих позиціях
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 грудня

Триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих об’єктах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по вертольоту, зенітно-ракетному комплексу, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.

Як повідомлялося, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили контрнаступ у західній частині Запорізької області та продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Авдіївка Бахмут

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