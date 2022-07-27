Окупанти атакували Луганщину з артилерії та мінометів (фото)

Українські захисники зупинили шість штурмових спроб росіян на Луганщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Ворог намагається прорвати нашу оборону на різних ділянках фронту, проте українські військові завдають противнику втрат на всіх напрямках, де точаться активні бойові дії», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що росіяни вкотре вдалися до ракетного терору, двічі обстрілявши населені пункти. Ще два рази вони здійснили артилерійські обстріли, а також долучали мінометників. Неодноразово були задіяні безпілотники. ЗСУ зупинили штурмові намір росіян на шістьох ділянках. Окупанти вимушені були відійти, зокрема, в районі Верхньокам’янського.

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У той же час, росіяни не можуть навести ладу в окупованих ними населених пунктах. Рубіжне повністю було захоплене понад 2,5 місяця тому. Центральна та північна частини – майже чотири місяці.

У місті досі відсутні комунікації, попри гучні заяви окупаційної влади швидко все налагодити. Такі ж обіцянки лунають і на вулицях Лисичанська та Сєвєродонецька. Та люди мають бачити невдалий приклад відновлення Рубіжного.

«Росіяни не можуть організувати навіть елементарний вивіз сміття, яке накопичилося у дворах ще з весни. У кожному кварталі воно перетворилося вже на стихійні звалища. Понівечені кілька місяців тому автівки також залишаються на дорогах посеред міст», – додав Гайдай.

До слова, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 27 липня читайте тут.