Наступ на Луганщину: Гайдай описав тактику окупантів (фото)

Окупанти намагаються просунутись на Донеччину

Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії рашисти минулої доби обстріляли десятки населених пунктів Луганщини. У вісьмох із них ворог задіяв авіацію. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини», – йдеться в повідомленні.

Учора росіяни поцілили чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо наблизитися.

«Уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Або те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб із числа місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки», – зазначив голова ОВА.

Гайдай зазначив, що вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу Луганщини, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села в області та на Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою.

За минулу добу ЗСУ відбити три-чотири штурми з боку росіян, на п’ятому напрямку бої точаться й досі.

Нагадаємо, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.