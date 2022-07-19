Окупанти одночасно штурмували Луганщину з чотирьох напрямків – Гайдай

Рашисти продовжують масово обстрілювати з авіації, артилерії та наносити ракетні удари

Рашисти продовжують знищувати Луганщину, особливо обстрілюють невелику частину області, де тримають оборону ЗСУ. Окупанти наступали на чотирьох напрямках, але майже всюди їхні атаки відбили. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Протягом дня росіяни одночасно намагалися вести штурм за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіа удару», - зазначив Гайдай.

За словами голови ОВА, 18 липня окупанти продовжували масово обстрілювати з авіації, артилерії та наносити ракетні удари по тій частині Луганщини, де ЗСУ тримають оборону.

Раніше Гадйай повідомив, що в окупованих містах Луганщини залишилось 10 відсотків населення. Також Гайдай показав наслідки ворожої атаки.

Як повідомлялося, російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області.