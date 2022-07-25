Рашисти атакують Луганщину з винищувачів та артилерії (фото)

Окупанти тричі спробували розвинути танковий наступ

Із трьох сторін російські загарбники намагалися вийти на межу Луганщини – повсюди відійшли. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди. За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, росіяни ще три рази спробували розвинути танковий наступ. Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки «завмерли» у Луганській області.

«Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами. Як от на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині», – зазначив Гайдай.

По всіх цих напрямах росіяни не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі. Населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь з реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники.

«Шостий місяць Луганщина протидіє російському вторгненню. Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла «друга армія світу». Амбітні наміри порушили ЗСУ», – додав очільник області.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.