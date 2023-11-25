Росіяни вигадали новий спосіб маскування «Шахедів»

Ворог удосконалює свої БпЛА, щоб їх було важче виявити нашій протиповітряній обороні

Окупанти знову намагаються ускладнити роботу української ППО

Росіяни покривають ударні безпілотники «Шахед» карбоном та чорною фарбою, щоб українській протиповітряній обороні було важче їх збивати. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Як пояснив речник повітряників, росіяни і раніше удосконалювали БпЛА – і ті, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, – використовуючи композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні.

«Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло чому», – зазначив Ігнат.

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За його словами, це ускладнить роботу ППО, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області. Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.