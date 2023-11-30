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У Криму впав «Шахед», який окупанти запустили по Україні: Повітряні сили відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму впав «Шахед», який окупанти запустили по Україні: Повітряні сили відреагували
фото ілюстративне

Юрій Ігнат: «Літаки падають, гелікоптери падають й безпілотники відповідно падають»

Погані погодні умови, наприклад сильний вітер чи ураган, може вплинути на роботу будь-яких літальних апаратів. Тому падіння у Криму «Шахеда», який росіяни запускали для атаки по Україні, не є чимось дивним. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрі Ігнат в ефірі телемарафону.

«Тут нічого дивного немає. Все що завгодно могло відбутися. Це техніка, падає. Літаки падають, гелікоптери падають й безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність могла завадити. В тому числі й погодні умови могли завадити», – сказав Ігнат.

За його словами, якщо дійсно занадто сильний шквальний вітер чи ураган – це буде впливати на роботу будь-яких літальних апаратів.

Триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: окупанти вітер ураган росіяни безпілотник

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