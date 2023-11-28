Побачили на землі «шахед» чи ракету? Що треба негайно зробити

Прості правила, які рятують життя

Шановні цивільні співгромадяни.

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Нагадую вам прості речі, які можуть вам зберегти життя і здоровʼя. Якщо ви знайшли майже цілий «шахед», який впав від негоди, не треба до нього підходити, намагатися від нього щось відламати на памʼять або, не дай боже, не треба намагатися його цілком спіонерити по бистрячку, щоб потім задвинути на аукціоні заради донатів. Це не несподіваний подарунок на Різдво.

Це зібрана з палок, гімна та такой-то матері шайтан-машина з сивушним перегаром і мати з нею справу смертельно небезпечно. Система самознищення на землі в певних умовах в нього вбудована, питання лише в тому як вона спрацює на морозі і яка сама буде стояти в тому «шахеді», який ви бачите. У будь-якому випадку, повірте – ця пригода не про вас.

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Повідомьте це своїм дітям та знайомим. Там від 30 до 50 кг вибухівки в залежності від типу. Ховати, якщо шо, буде тупо нічого. Ще раз. Знайти цілий мопед це не вдача, не радість, це небезпека. І небезпека смертельна.

Аналогічно нагадую. Частина російських ракет використовує дуже токсичне паливо та/або окислювачі. Так Х-22 які часто падають, мають під час пуску три тони продукту Самін, він же ТГ-02 (ГДК – 3 міліграми на метр кубічний) та тону окислювача, який має у складі концентровану азотну кислоту. Вдихання випаровувань ані першого, ані другого не додасть вам здоровʼя. Не наближайтесь до ракет, до будь-яких.

Просто памʼятайте – ціла ракета може при певному невдачному для вас збігу обставин дуже вкоротити вам віку.

Загалом, щоб ви не знайшли – «шахед» або ракету, не треба наближатися, або точно встановлювати, що саме там валяється. Це не ваша робота.

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Визиваєте поліцію та ДСНС. Стійте так, щоб вітер дув від вас до обʼєкту на максимальній відстані, та не пускаєте, за можливості, до обʼєкту ідіотів та дітей. Чекаєте на професіоналів.

Отримуєте подяку за пильність і відправляєтесь домів цілий та неушкоджений.

Так і тільки так.