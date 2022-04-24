Окупанти готують провокації в Бердянську

Мешканці Бердянська отримують повідомлення з російських номерів, що ЗСУ нібито готують обстріли та бомбардування мирних населених пунктів району

Російські окупанти планують провокації в тимчасово захопленому ними Бердянську з метою звинуватити українських військових. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Мешканці Бердянська повідомляють, що на їхні телеграм-канали починають надходити повідомлення з російських номерів із текстом про те, що ЗСУ нібито готують обстріли та бомбардування мирних населених пунктів району. «Таким чином можна говорити про те, що росіяни планують провокації із метою звинуватити українських воїнів. Ще раз підкреслимо: наша армія ніколи не атакувала і не буде атакувати, якщо є хоча б найменша загроза життю чи здоров’ю мирного населення», - зазначає Запорізька ОВА.

Також, за інформацією місцевих мешканців, у Бердянську окупанти, окрім огляду автомобілів, відтепер почали зупиняти й пішоходів: перевіряють документи й переписують паспортні дані, оглядають речі, обстежують тіла українців на наявність татуювань.

До слова, колишній польовий командир незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» у 2014 році Ігор Безлер на прізвисько «Бєс» з'явився в окупованому Бердянську Запорізької області.

Нагадаємо, 23 квітня в селі Кам’янське Василівського району Запорізької області в результаті артилерійського обстрілу загинули троє мирних жителів, що у той час поралися на городі.

Також селище міського типу Залізничне та село Староукраїнка Гуляйпільської територіальної громади окупанти обстріляли артилерією та «Градами».