У результаті артобстрілу під Запоріжжям загинули троє людей

Внаслідок обстрілу у двох селах зруйновано вісім будинків

Окупанти накрили «Градами» два села в Запорізькій області

23 квітня близько 14:00 в селі Кам’янське Василівського району Запорізької області в результаті артилерійського обстрілу загинули троє мирних жителів, що у той час поралися на городі. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Також селище міського типу Залізничне та село Староукраїнка Гуляйпільської територіальної громади окупанти обстріляли артилерією та «Градами». Внаслідок цього у Залізничному пошкоджено п’ять будинків, а в селі Староукраїнка – три будинки.

У Запорізькій області збільшується кількість людей, викрадених російськими терористами. Відомо, що у заручниках перебувало 182 цивільні особи, з них 100 — уже звільнені. Відомо, що окупанти відпустили Кирилівського селищного голову Івана Малєєва.

23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей. Згодом президент Володимир Зеленський заявив про вісьмох загиблих

Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

23 квітня близько 12 години російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» завод у Холодногірському районі Харкова.