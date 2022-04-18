«Воскрес» і приїхав «визволяти» Бердянськ. З’явилося фото з терористом Безлером

У листопаді 2014 року у ЗМІ пройшла інформацію, що російські спецслужби ліквідували терориста Ігоря Безлера

Безлер на прізвисько «Бєс» доклав рук до окупації Росією Криму та частин Донецької і Луганської областей у 2014 році

Колишній польовий командир незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» у 2014 році Ігор Безлер на прізвисько «Бєс» з'явився в окупованому Бердянську Запорізької області. Відповідну світлину виклав у телеграм-каналі колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков)

«Тепер після «Абхаза» та «Бєса» залишилося повернути ще славетного отамана Козіцина і буде повна перемога», – підписав фото Гіркін.

Крім цього, у соцмережі Безлер є інша світлина з Безлером, де він сфотографований біля військового «ЗІЛа» Наразі невідомо, з якою метою і як давно, терорист прибув до окупованого Росією Бердянська.

фото з відкритих джерел

Як відомо, у 2014 році Головне розвідувальне управління Росії завербувало Ігоря Безлера. Він брав найактивну участь в окупації Криму та силовому захопленні українських військових частин та органів влади на території півострова.

Потім засвітився під час захоплення будівлі СБУ у Донецькій області та райвідділу міліції у Горлівці. Саме Безлер разом із Ігорем Стрєлковим та самопроголошеним «мером» Горлівки Пономарьовим викрали, жорстоко катували і вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака та українських активістів Юрія Дьяковського та Юрія Поправку.

У листопаді 2014 року з’явилася інформація про те, що російські спецслужби ліквідували терориста Ігоря Безлера. При цьому жодної інформації про терориста до повномасштабного вторгнення РФ до України не було.