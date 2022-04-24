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    Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження

    Зруйновано квартири&nbsp;між другим та п&rsquo;ятим поверхами - Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження
    Зруйновано квартири між другим та п’ятим поверхами
    фото: Одеськ обласна прокуратура

    Внаслідок ракетного удару загинуло вісім мирних мешканців

    Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування ракетного удару по Одесі, що стався 23 квітня. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    23 квітня військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі Одеси. Вибухи ворожих снарядів зруйнували житлові приміщення між другим та п’ятим поверхами та заблокували виходи, залишивши людей у пастці. Також виникла пожежа, яку було ліквідовано співробітниками Головного управління ДСНС в Одеській області.

    За попередніми даними, загинуло вісім мирних мешканців, серед них - тримісячна дитина. Ще 18 людей поранено.

    Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. Наразі тривають рятувальні роботи.

    Інформація щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюється.

    За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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    Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження
    Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження
    Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження
    Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження
    Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження
    Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження

    23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

    ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей. Згодом президент Володимир Зеленський заявив про вісьмох загиблих

    Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

    Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.

    Теги: росія окупанти кримінал Одеса війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Одесі: прокуратура відкрила провадження