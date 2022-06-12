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    Події в Україні

    Окупанти готують провокації в Енергодарі 12 червня – мер

    Мешканців міста просять бути на Трійцю вдома - Окупанти готують провокації в Енергодарі 12 червня – мер
    Мешканців міста просять бути на Трійцю вдома
    фото з відкритих джерел

    Провокації можуть відбутися під час масових заходів

    Російські окупанти готують провокації в Енергодарі в неділю, 12 червня. Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

    За його словами, провокації щодо громадян України можуть відбутися 12 червня під час масових заходів.

    «За інсайдерською інформацією від джерел, наближених до діяльності спеціальних служб України, з боку спецслужб Росії в тимчасово-окупованих містах Запорізької області щодо громадян України готуються провокації», – йдеться в повідомленні.

    Мер Енергодара закликав жителів протягом усього дня, 12 червня, не відвідувати масові заходи, які плануються проводити російські окупанти.

    Нагадаємо, нещодавно мер Енергодара розповів про три місяці окупації міста.

    Раніше усі школи і дитсадки Енергодара відмовилися співпрацювати із окупантами.

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна окупація Енергодар #stoprussia
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    Окупанти готують провокації в Енергодарі 12 червня – мер