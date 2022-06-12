  1. Головна
  2. Новини
  3. Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи
рус
    Новини

    Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи

    На Донбасі окупанти зазнали вагомих втрат - Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи
    На Донбасі окупанти зазнали вагомих втрат
    фото з відкритих джерел

    «Памʼятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, вже червень»

    Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. 11 червня до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Є певні успіхи в Запорізькій області також. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 червня.

    «Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Я пишаюсь усіма нашими захисниками, я пишаюсь нашими захисницями, які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів вже на довгі тижні й тримають нашу оборону потужно. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже близько 32 тисяч мертвих душ. Заради чого? Що це вам дало, Росія?», – сказав глава держави.

    Як наголосив президент, ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, «щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство й кожен удар по нашій прекрасній державі».

    Нагадаємо, як стало відомо, ЗСУ зірвали наступ росіян на Запоріжжя.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас армія війна вбивство військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи