Усі школи і дитсадки Енергодара відмовилися співпрацювати із окупантами

Рашисти намагалися схилити директорів навчальних закладів міста-супутника ЗАЕС до співпраці

Практично усі працівники шкіл та дитсадків Енергодара відмовилися працювати під орудою російських окупантів. Про героїзм освітян повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За словами Орлова, рашисти обійшли усі навчальні заклади Енергодара, «намагаючись зібрати освітян для подальшої організації навчального процесу на своїх умовах».

Але, зазначив мер міста, керівники усіх шкіл та дитсадків відмовилися працювати за російськими правилами.

Міський голова додав, що із усіх освітян Енергодара (а їх кілька тисяч осіб) тільки кілька людей виявилися колаборантами.

Орлов запевнив, що працівники освітньої галузі, які перейшли на бік ворога, не отримають зарплату і «по факту більше не є частиною освітянського колективу Енергодара».

Керівник міської ради окупованого супутника Запорізької АЕС закликав працівників шкіл та дитсадків і надалі утримуватися від зборів, які організовує так звана адміністрація міста, підконтрольна рашистським військам.

Нагадаємо, що навіть у Маріуполі, де до війни жило близько пів мільйона жителів, рашисти змогли знайти лише з пів сотні учителів-колаборантів, які погодилися навчати українських дітей за російськими програмами.