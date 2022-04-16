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    Події в Україні

    Окупанти готуються до наступу на Херсонщині та Миколаївщині – ЗСУ

    &nbsp;Ворог продовжує обстрілювати населенні пункти та вражати інфраструктуру - Окупанти готуються до наступу на Херсонщині та Миколаївщині – ЗСУ
     Ворог продовжує обстрілювати населенні пункти та вражати інфраструктуру
    фото з відкритих джерел

    Противник намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області

    Російські військові продовжують намагатися відновити боєздатності, поповнити запаси та обладнати позиції на Миколаївщині та Херсонщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    Згідно з наявною інформацією, ворог активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ.

    «На Миколаївщині та Херсонщині противник продовжує заходи з відновлення боєздатності, намагається поповнити запаси та обладнати позиції. Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Але наші сили готують адекватну відповідь», – зазначили у командуванні.

    Українські військові також уточнили, що ворог продовжує обстрілювати населенні пункти та вражати інфраструктуру.

    «Протягом ночі ворог обстрілював наші позиції та населені пункти, використовуючи танки БМП та артилерію. Ракетними ударами уражено різні об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей», – зазначило в Оперативному командуванні «Південь».

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти готуються до наступу на Херсонщині та Миколаївщині – ЗСУ