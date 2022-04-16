Філатов про дніпровських олігархів: Коломойський щез, Петровський утік

Мер Дніпра розказав, як місцеві бізнесмени допомагають владі під час війни

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, яку участь у житті міста під час війни беруть місцеві олігархи – Коломойський, Пінчук та Петровський. У інтерв’ю «Главкому» він, зокрема, зауважив, що Коломойський «дематеріалізувався».

«Цю людину я не бачу, не чую, і не знаю, де вона перебуває. Хтось каже, що він у Дніпрі, інші, що на західній Україні або переміщується туди-сюди. Його не видно і не чути взагалі», – пояснив Філатов.

Мер Дніпра також повідомив, що підприємство Пінчука реально дуже багато допомагає технікою, і з біженцями. Їх видно на фронті боротьби у тилу.

«А з Петровським взагалі все дуже просто. Людина, яка про себе записала пісню «Ми ті, хто кулі не бояться і знають, де і чиї права», просто втекла на другий день війни. Хтось, каже що він у Берліні, хтось каже, що у Женеві. Компетентні джерела кажуть, що вони всією компашкою перейшли кордон у районі Мукачева. З собою він захопив свого друга, злодія в законі «Умку». Виникає питання, як вони взагалі могли пройти кордон – подейкують, що допомогли люди з владних кабінетів. Після війни та нашої перемоги, думаю, це можна буде коментувати», – сказав Філатов.

Нагадаємо, уранці 7 березня мер Дніпра закликав містян виїхати з міста. Насамперед очільник міста рекомендував зробити це жінкам, дітям і людям похилого віку. Мер пояснив, що сказав свою особисту думку, що в умовах постійних ракетних обстрілів, жінкам, дітям, літнім людям краще побути в спокійніших місцях.