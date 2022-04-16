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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Харкова: подробиці атаки

    Наслідки обстрілу ліквідовують рятувальники - Ракетний обстріл Харкова: подробиці атаки
    Наслідки обстрілу ліквідовують рятувальники
    фото: МНС Харків

    Одна з ракет потрапила в один з центральних районів міста

    Сьогодні, 16 квітня, російські окупанти знову ракетами обстріляли Харків. Внаслідок чого одна з ракет потрапила в один з центральних районів міста, є загиблий та багато поранених. Подробиці нової атаки повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Сьогодні знову в один із центральних районів міста Харків влучила ракета окупантів. 18 людей травмовані та госпіталізовані до медичних закладів. На жаль, одна людина загинула на місці», – зазначив Синєгубов.

    Він також зазначив, що наслідки обстрілу ліквідовують рятувальники.«Зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки. Прошу жителів бути вкрай обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги», – наголосив голова ОВА.

    Раніше 15 квітня приблизно о 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню «Ураган» Індустріальний район Харкова.


    Згідно з даними Генштабу, окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя.

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Харкова: подробиці атаки