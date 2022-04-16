Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 квітня

Інтенсивність обстрілів в окремих районах Харкова за добу збільшилася

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.

Дніпропетровщина: вночі ворог влучив у об’єкт господарської інфраструктури. Будівлі зруйновано. Наразі інформації щодо посораждалих немає. Деталі з’ясовуються.

Полтавщина: пізно ввечері стався «приліт» по об‘єкту господарської інфраструктурі в одному з сіл області. Є руйнування будівель. Одна людина загинула. Одна постраждала, але без госпіталізації.

Кіровоградщина: влучання по об’єкту інфраструктури пізно ввечері. Пожежа ліквідована. Є загиблі та постраждалі. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Харків: інтенсивність обстрілів в окремих районах Харкова за добу збільшилася, вчора за день по місту більше 50 осіб поранено, загинули - 9 цивільних. По області окупанти обстрілювали Дергачі, Балаклію, Золочів. Постраждалих – три людини, дві загинули. Бої ведуться в Ізюмському напрямку.

Луганщина: мінометні обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська та Кремінної. У Кремінній один загиблий, у Лисичанську поранено трьох. У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід. Місто без води та газу. Зафіксоване потрапляння ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками.

Донеччина: ввечері обстріли у Покровському районі (с. Запоріжжя і Срібне, пожежа у житлових будинках, пошкоджено дитсадок). Вночі і до ранку – обстріли в районі Новоселівки-3 Очеретинської громади. Маріуполь: тримається, ситуація критична.

Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.

Миколаївщина. Протягом минулої доби російські війська завдали удари з реактивних систем залпового вогню по цивільним об'єктам Миколаєва. За попередніми даними загнули 5 людей та 15 поранені. Сьогодні зранку у Миколаєві був обстріляний інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією постраждалих немає. Деталі уточнюються.

Розпочалася п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Російська Федерація продовжує активно концентрувати свої війська і готувати медичну інфраструктуру для нового наступу. Окупанти повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів.

Читайте також:



