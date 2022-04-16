До Києва прибула делегація парламенту Грузії

Папуашвілі: «Грузія підтримує Україну, грузини на боці українців»

До Києва з робочим візитом прибула делегація парламенту Грузії, яка раніше не вважала доречним візит в Україну. Про це повідомив спікер грузинського парламенту Шалви Папуашвілі в Twitter.

«Прибув до Києва разом з колегами-депутатами Грузії, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо вашу скорботу, Грузія підтримує Україну, грузини на боці українців», – зазначив він.

Крім Папуашвілі, в делегації - віце-спікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе і Леван Іоселіані, голова комітету з діаспори Бека Одішарія, представники партій «Лело», «Горчі», «Республіканської партії» та «За Грузію».

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запросив грузинського колегу Шалву Папуашвілі відвідати зруйновані російськими військами Бучу та Ірпінь, але той відмовився.

Нагадаємо, Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняло, «виходячи з інтересів країни та її народу».