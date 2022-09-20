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Окупанти ховають своїх солдат ще живими – Хлань

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти ховають своїх солдат ще живими – Хлань
На Херсонщині лікарні забиті пораненими окупантами
фото з відкритих джерел

Загарбники не знають, що робити з великою кількістю поранених

Російські загарбники зазнають великих втрат на південному напрямку і вантажівками звозять тіла своїх загиблих солдат. У Новій Каховці вже зафіксували другий випадок масового поховання військових. Про це заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, загарбники не знають, що робити з великою кількістю поранених, оскільки лікарні вже забиті. Хлань зазначив, що через це ще живих солдатів окупанти теж ховають.

«Вони привозять камазами трупи своїх, закопують їх масово. Разом з ними з'являються і поранені військові. Вони їх теж закопують... Вони нелюди і до своїх, і до всіх інших», – підсумував радник голови ОВА.

Нагадаємо, гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо вирішив створити «добровольчі батальйони» для участі у війні проти України.

Теги: військові окупанти поховання радник солдат Херсонщина

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