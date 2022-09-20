Окупанти на Херсонщині набиратимуть «добровольців» на війну проти України

Колаборант Сальдо анонсував набір «добровольців» для участі у війні проти України

Росіяни відправлятимуть «добровольців» із окупованої Херсонщини воювати проти України

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо вирішив створити «добровольчі батальйони» для участі у війні проти України. Про це він заявив у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Telegram.

«Ми будемо створювати добровольчі батальйони, які разом із воїнами російської армії допоможуть якнайшвидше завершити переможно «спеціальну військову операцію», – сказав колаборант.

Також очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії.

Нагадаємо, раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Росія є федеративною державою, в якій регіони можуть бути ініціаторами будь-яких починань. Він запропонував план «самомобілізації» – кожному суб’єктові РФ підготувати по тисячі бійців для відправки на війну в Україну, щоб таким чином уникнути оголошення у Росії загальної мобілізації. Низка регіонів Росії, а також окупований Крим уже відповіли на пропозицію Кадирова та заявили, що готуватимуть «добровольців».

Також раніше стало відомо, що Росія почала відправляти на війну викладачів військових училищ. Зокрема, за інформацією Генштабу ЗСУ, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів. Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

У ЗМІ з'явилася інформація, що на війну в Україну могли бути завербовані щонайменше 5786 в’язнів із 37 російських колоній, а вивезені до району бойових дій – щонайменше 2036 із них.

Зазначимо, що триває 209 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.