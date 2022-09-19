Гайдай назвав втрати ворога після вибуху у Сватовому

Росіяни стягують війська до лінії фронту та готуються до оборони

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок вибуху в окупованому Сватовому в ніч на неділю загинуло близько 200 окупантів. Про це він написав у Telegram.

«Сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у будівлі, де окупанти зробили собі готель. І десь близько 200 солдатів російської армії там загинули», – розповів Гайдай.

Також він додав, що росіяни стягують війська до лінії фронту та готуються до оборони, але «склади також вибухають і з боєкомплектом будуть певні проблеми».

Також голова адміністрації повідомив, що окупанти «дуже активно зараз глушать весь зв’язок – як мобільний, так і інтернет, і влаштовують ретельні перевірки місцевому населенню».

Нагадаємо, 18 вересня українські військові завдали точкового удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області. Саме тут базувалися окупанти.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що тимчасове «затишшя» на фронті є підготовкою українських військових до звільнення ще низки окупованих міст.