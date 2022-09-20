П’ять безпілотників та 10 артсистем: втрати ворога за добу

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 54 810 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 54810 (+160) осіб ліквідовано;

танків – 2216 (+4) од;

бойових броньованих машин – 4724 (+4) од;

артилерійських систем – 1323 (+10) од;

РСЗВ – 318 (+6) од;

засоби ППО – 168 (+0) од;

літаків – 252 (+1) од;

гелікоптерів – 217 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5);

крилаті ракети – 239 (+1);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од;

спеціальна техніка – 125 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 20 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.