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П’ять безпілотників та 10 артсистем: втрати ворога за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
П’ять безпілотників та 10 артсистем: втрати ворога за добу
За минулу добу ЗСУ ліквідували 160 рашистів
фото ілюстративне

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 54 810 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 54810 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків – 2216 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 4724 (+4) од;
  • артилерійських систем – 1323 (+10) од;
  • РСЗВ – 318 (+6) од;
  • засоби ППО – 168 (+0) од;
  • літаків – 252 (+1) од;
  • гелікоптерів – 217 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5);
  • крилаті ракети – 239 (+1);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од;
  • спеціальна техніка – 125 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 20 вересня
Втрати окупантів станом на ранок 20 вересня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: втрати війна окупанти росія Україна

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