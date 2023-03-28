Росія концентрує основні сили в Бахмуті. Сирський розповів про оборону міста

Головне завдання українських захисників виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат

Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який знову відвідав цей напрямок.

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«Запорукою успіху кожного командира є його постійна робота у підпорядкованих підрозділах. Це дає змогу ефективно їх застосовувати на полі бою та своєчасно виконувати поставлені бойові завдання. Під час мого перебування у військах, спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою», – йдеться в повідомленні.

Сирський зазначив, що завдяки героїзму і професійності наших військових, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру і можливостей зброї, Україна утримує фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам.

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«Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію», – додав він.

Командувач зазначив, що головне завдання українських захисників виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу.

Раніше повідомлялося, що триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут.