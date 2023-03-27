Розвідка показала, як українські снайпери знищують росіян біля Бахмута (відео)

На Донецькому напрямку тривають найзапекліші бої

Попри наплив російських загарбників на Донецькому напрямку біля Бахмута, українські воїни майстерно їх знищують. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало відео роботи снайперів з ліквідації ворога біля Бахмута.

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На кадрах видно, як снайпери ГУР виявляють ворожі позиції, наводять приціл та знищують окупантів.

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Нагадаємо, триває триста дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав сім авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ.