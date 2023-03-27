Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут: Сирський про ситуацію в місті

Ситуація у Бахмуті стабільно складна

Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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«Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми», – зазначив генерал-полковник.

Зазначається, що командувач відвідав найгарячіші точки бахмутського напрямку та прийняв ряд оперативних рішень, спрямованих на посилення наших спроможностей щодо стримування та нанесення ураження ворогу.

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«Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася», – додав Сирський.

Нагадаємо, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.