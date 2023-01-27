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Окупанти масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Росія за допомогою кремації не лише приховує втрати особового складу, а й позбавляє сім'ї загиблих обіцяних пільг

Російські окупанти спалюють тіла своїх загиблих у мобільних крематоріях через великі втрати на фронті. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр із посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України (МОУ).
 
«Враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалася, противник активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відзначається постійне переміщення близько п'яти таких крематоріїв», – розповіла вона.
 
За словами чиновниці, кремації загиблих росіян проходять без будь-якої ідентифікації та обліку тіл.
 
Представниця Міноборони додала, що у такий спосіб російське командування приховує величезні втрати особового складу.
 
Крім того, Росія у такий спосіб позбавляє сім'ї загиблих російських окупантів пільг та компенсацій, які розрекламувала кремлівська пропаганда.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 121 480 росіян. 

Теги: росія окупанти пропаганда Міноборони втрати

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