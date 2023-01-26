ЗСУ пояснили, чому окупанти намагаються захопити Бахмут та Вугледар
Військово-політичне керівництво загарбника поставило собі за мету, – окупувати Луганську та Донецьку області
Російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого.
За його словами, військово-політичне керівництво загарбника поставило собі за мету, – окупувати Луганську та Донецьку області і показати це як проміжні цілі так званої «СВО». Тому для подальшого просування ворогові необхідно прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.
«Ворог дуже вдало вів інформаційні операції з метою вкинути збентеження і зневіру в наше суспільство і підняти настрій у російському суспільстві», – додав Череватий.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають,що російські загарбники готують наступальну операцію взяття Бахмута, яка може бути кульмінаційною. Зазначається, що росіяни здійснюють обмежені бойові атаки на більшій частині лінії фронту в Україні, щоб розосередити українські сили та створити умови для початку рішучої наступальної операції в Луганській області. На думку аналітиків, такі обмежені атаки, зокрема, продовжуються, оскільки темпи російських операцій навколо Бахмута, які очолює група «Вагнера», схоже, знижуються.
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