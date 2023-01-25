Ще мінус 910 окупантів на ювілей Зеленського. Генштаб оновив втрати ворога

Окупанти втратили в Україні вже 6307 бойових броньованих машин

За добу знищено 23 бойових машини та дев’ять танків

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 121 480 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 січня орієнтовно склали:

особового складу – близько 123080 (+910) осіб ліквідовано;

танків – 3161 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 6307 (+23) од.;

артилерійських систем – 2154 (+6) од.;

РСЗВ – 450 (+2) од.;

засоби ППО – 220 (+0) од.;

літаків / aircraft – 290 (+1) од.;

гелікоптерів / helicopters – 281 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5);

крилаті ракети – 749 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23) од.;

спеціальна техніка – 194 (+0).

Дані уточнюються.

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Втрати окупантів станом на ранок 25 січня Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

До слова, сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження. Цього дня у глави держави ювілей – 45-річчя.