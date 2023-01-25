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Ще мінус 910 окупантів на ювілей Зеленського. Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще мінус 910 окупантів на ювілей Зеленського. Генштаб оновив втрати ворога
Окупанти втратили в Україні вже 6307 бойових броньованих машин
фото ілюстративне

За добу знищено 23 бойових машини та дев’ять танків

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 121 480 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 січня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 123080 (+910) осіб ліквідовано;
  • танків – 3161 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин – 6307 (+23) од.;
  • артилерійських систем – 2154 (+6) од.;
  • РСЗВ – 450 (+2) од.;
  • засоби ППО – 220 (+0) од.;
  • літаків / aircraft – 290 (+1) од.;
  • гелікоптерів / helicopters – 281 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5);
  • крилаті ракети – 749 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23) од.;
  • спеціальна техніка – 194 (+0).

Дані уточнюються.

Втрати окупантів станом на ранок 25 січня
Втрати окупантів станом на ранок 25 січня
Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

До слова, сьогодні, 25 січня, у президента України Володимира Зеленського День народження. Цього дня у глави держави ювілей – 45-річчя. 

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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