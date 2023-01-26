Росіяни облаштували катівню в окупованому місті Херсонщини

Загарбники розшукують мешканців, які підтримують Україну

Російські військові облаштували катівню у будівлі колишнього Горностаївського райвідділку на Херсонщині. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Тривають контррозвідувальні заходи в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти активно розшукують українських патріотів. А у будівлі колишнього Горностаївського райвідділку у Херсонській області, загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі Збройними Силами України.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція Херсонської області виявила ще сім катівень та вісім місць несвободи. Зазначається, що лише в одній катівні в Херсоні зафіксовано тримання понад 300 людей. Ці дані можуть бути не остаточними, адже цифра зростає.

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До слова, СБУ показала катівню на звільненій Миколаївщині (фото).