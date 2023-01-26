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Білоруські військові заїхали в окуповану Кирилівку – мер Федоров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білоруські військові заїхали в окуповану Кирилівку – мер Федоров
фото ілюстративне

У Мелітополі окупанти через кожні 100 м розставили військових, які зупиняють авто і перехожих, перевіряють документи і телефони

До тимчасово окупованої Кирилівки Запорізька область заїхали білоруські військові. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Окупанти Запорізької області поширюють «попередження про обстріли» у пропагандистських соцмережах», – заявив мер міста.

Федоров розповів, що у Мелітополі через кожні 100 метрів розставили військових, які зупиняють авто і перехожих, перевіряють документи і телефони, попереджаючи про «загрозу» з боку ЗСУ. У селищі Мирне Мелітопольського району під приводом «захисту дітей від ударів ЗСУ» закрили школу до 30 січня.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти нанесли два ракетні удари (попередньо ракетами С-300) по Павлівській громаді Запорізького району

Триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється. 

Теги: окупанти документи військові Запорізька область Іван Федоров ворог

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