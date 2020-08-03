Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Ворог здійснив один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки - пресслужба

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 3 серпня, двічі обстріляли українських захисників. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зазначається, що ворог здійснив один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки.

«На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», - йдеться у повідомленні.

У Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують, якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров’ю та життю наших військовослужбовців, або загроза захоплення території, то українські воїни готові давати адекватну відповідь діям противника.

Як повідомлялося, сьогодні вдень окупанти порушили перемир’я: біля Південного бойовики застосували гранатомет.

Раніше повідомлялося, що бойовики здійснили два провокативних постріли.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.