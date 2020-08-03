Події на Донбасі розвиваються за сценарієм Москви, – дипломат



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«Проблема у Москві, звідки продовжують керувати механізмом «контрольованої ескалації» на Донбасі», – зазначив Єлісєєв

У президента Зеленського мають визнати провал режиму припинення вогню по всій лінії фронту, адже ігнорування Верховним головнокомандувачем реальної ситуації на фронті підриває бойовий дух армії. Про це у колонці для видання «Новое время» пише дипломат, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

«Порушення перемир’я в перші ж хвилини російськими силами ставить Зеленського перед вибором: або ігнорувати триваючі обстріли, вдаючись до словесної казуїстики, і тим самим підривати бойовий дух армії, або ж визнати провал чергового перемир’я, який Офіс президента вже встиг охрестити проривом», – наголосив дипломат.

«Проблема у Москві, звідки продовжують свідомо керувати вибудуваним за роки протистояння з Україною механізмом «контрольованої ескалації» на Донбасі», – зазначив він.

Єлісєєв зазначив, що посилення міжнародних санкцій допомогло б у відстоюванні української позиції під час мирних переговорів.

«Наразі на треку мирного врегулювання на Донбасі події розвиваються не за українським сценарієм, як би не намагалися продати це в якості «прориву». Безуспішні спроби домовитися з Росією, в тому числі шляхом телефонної розмови між главами держав, вкотре показують, що такі домовленості можуть запрацювати лише за умови посилення міжнародного санкційного тиску на Кремль та ініціативності, наполегливості і послідовності української переговорної команди», – підкреслив Костянтин Єлісєєв.

Зазначимо, що окупанти продовжують порушувати перемир’я: рано-вранці 3 серпня біля Південного бойовики застосували гранатомет.

Раніше повідомлялося, що бойовики здійснили два провокативних постріли.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир’я».

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.