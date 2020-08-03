Окупанти продовжують порушувати перемир’я: біля Південного бойовики застосували гранатомет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рано-вранці російські бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Від початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції зі станкового протитанкового гранатомета. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби станом на 12:00 сьогодні, 3 серпня, у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на Сході України, наші воїни зафіксували один факт порушення «режиму тиші» з боку російсько-окупаційних військ. Сталося це о 06:18 в районі населеного пункту Південне, де противник здійснив один провокаційний постріл зі станкового протитанкового гранатомета», - зазначив він.

За словами Мотузяника, захисники України вогонь у відповідь не відкривали.

«Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає. Про усі випадки порушень вимог дотримання всеосяжного режиму повного припинення вогню з боку збройних формувань РФ, представники української сторони СЦКК повідомляють команду спостережної моніторингової місії ОБСЄ по взаємодії», - додає він.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, при цьому постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника, у разі виникнення загрози особовому складу наших підрозділів під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території.

Раніше повідомлялося, що бойовики здійснили два провокативних постріли.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.