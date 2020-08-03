Міноборони відповіло на погрози Росії постачати зброю на Донбас



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Якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави - Міноборони

РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України - заява

У Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США, але РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони України.

У Міноборони наголосили, що кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома:

танків — 480 одиниць,

бойових броньованих машин — більше 900 одиниць,

гармат і гаубиць — близько 450 одиниць,

мінометів — близько 300 одиниць,

реактивних систем залпового вогню — близько 210,

засобів протиповітряної оборони — близько 700,

протитанкових засобів — близько 450.

«Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави», - заявляє Міноборони.

Також у відомстві підкреслили, що з початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу.

«Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави», - йдеться у заяві і додається, що іноземну військову допомогу Україна отримує в рамках міжнародних договорів.

Раніше голова комітету російської Держдуми Леонід Калашников заявив, що Росія зможе нібито офіційно поставляти зброю бойовикам на Донбасі, якщо США затвердять щорічну військову допомогу Україні.

Нагадаємо, напередодні американські сенатори від демократів і лібералів підготували законопроєкт про щорічне виділення Україні в якості військової допомоги $300 млн. Поставки будуть включати і летальну зброю.

У Білому домі підтримали збільшення постачань Україні летального озброєння в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.