Росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі



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РФ влаштувала ротація своїх бойовиків в ОРДЛО

Ротацію контролює комісія Восьмої армії Південного військового округу РФ

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі в умовах перемир'я проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення. Контролює процес комісія Восьмої армії Південного військового округу РФ.

Про це на брифінгу повідомив речник пресслужби Міністерства оборони України Максим Праут.

Він зазначив, що відповідні дані представили у Головному управлінні розвідки.

«Командування оперативної угруповання російських окупаційних військ, в умовах введеного режиму припинення вогню, проводить ротацію підрозділів у прилеглих до контактної лінії районах», - повідомив Праут.

За його словами, комісії Восьмої армії Південного військового округу РФ забезпечують:

прийом командних посад новоприбулими кадровими російськими офіцерами;

перевірки стану обліку озброєння та військової техніки внутрішніми комісіями частин і підрозділів;

усунення недоліків, виявлених протягом липня комісіями Міністерства оборони, Генерального штабу і Південного військового округу ВС РФ.

Між іншим, сьогодні у Міноборони повідомили, що серед військових Операції Об’єднаних сил 30 липня втрат унаслідок обстрілів бойовиків не було, однак через гостру серцево-судинну недостатністюь помер старший сержант Володимир Перекрестов.

Напередодні Міноборони повідомило про смерть трьох військових з початку тижня, зазначивши, що це сталося через «різке погіршення здоров’я».

Як повідомлялося, станом на 12 годину 31 липня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, російські окупаційні війська на Донбасі з початку доби 30 липня двічі порушили режим тиші.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета.

29 липня бойовики здійснили обстріл поблизу Новотошківського.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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