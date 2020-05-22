Росія не має права проводити призов до армії в окупованому Криму, – заява ЄС
Російська влада продовжує здійснювати призов жителів анексованого Криму до російських збройних сил
Росія не має права проводити обов’язковий призов на військову службу в окупованому Криму, оскільки це є порушенням Четвертої Женевської конвенції, стороною якої є РФ.
Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час 1268-го засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.
«Відповідно до Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, стороною якої є Росія, окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Таким чином, ця призовна кампанія є порушенням міжнародного гуманітарного законодавства. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові», - зазначається у заяві ЄС щодо незаконного призову на військову службу в Криму.
«ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться у заяві.