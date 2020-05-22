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    Росія не має права проводити призов до армії в окупованому Криму, – заява ЄС

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    Окупанти у Криму незаконно здійснюють призов до армії&nbsp; - Росія не має права проводити призов до армії в окупованому Криму, – заява ЄС
    Окупанти у Криму незаконно здійснюють призов до армії 

    Російська влада продовжує здійснювати призов жителів анексованого Криму до російських збройних сил

    Росія не має права проводити обов’язковий призов на військову службу в окупованому Криму, оскільки це є порушенням Четвертої Женевської конвенції, стороною якої є РФ.

    Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час 1268-го засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

    «Відповідно до Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, стороною якої є Росія, окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Таким чином, ця призовна кампанія є порушенням міжнародного гуманітарного законодавства. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові», - зазначається у заяві ЄС щодо незаконного призову на військову службу в Криму.

    В Євросоюзі висловили глибоке занепокоєння обов’язковим призовом, який РФ здійснює в незаконно анексованій АР Крим та м.Севастополь і в рамках якого на військову службу у російські збройні сили вже було направлено щонайменше 21 тис. чоловіків.

    «ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться у заяві.

    Зазначимо, 4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір призвати на військову службу 3 300 кримчан. Вказується також, що більша частина призовників вирушать проходити службу за межі Криму, у військові частини Південного та інших військових округів сусідньої Росії.
    До слова, з 2015 року Росія щороку проводить весняний та осінній призови на військову службу в окупованому Криму, а за ухилення передбачено кримінальне покарання. Згідно зі звітом Генсека ООН за серпень 2019 року, щонайменше 18 тис. чоловіків у Криму були призвані під загрозою кримінального переслідування на службу до ЗС РФ , частина з яких була направлена на військові бази в Російській Федерації. Восени 2019 року російський уряд призвав до своїх збройних сил 2600 осіб з анексованого Криму, а навесні планує призвати ще 3300 осіб, тож загальна кількість призваних Росією кримчан становитиме майже 24 тис. осіб.

    ЄС Крим Росія окупанти ООН Севастополь призов до армії військові окуповані території
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