Росія не має права проводити призов до армії в окупованому Криму, – заява ЄС



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Окупанти у Криму незаконно здійснюють призов до армії

Російська влада продовжує здійснювати призов жителів анексованого Криму до російських збройних сил

Росія не має права проводити обов’язковий призов на військову службу в окупованому Криму, оскільки це є порушенням Четвертої Женевської конвенції, стороною якої є РФ.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час 1268-го засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

«Відповідно до Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, стороною якої є Росія, окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Таким чином, ця призовна кампанія є порушенням міжнародного гуманітарного законодавства. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові», - зазначається у заяві ЄС щодо незаконного призову на військову службу в Криму.