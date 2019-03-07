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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі поранили трьох українських військових

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    Підрозділи Об'єднаних сил окупанти обстрілювали з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Окупанти на Донбасі поранили трьох українських військових
    Підрозділи Об'єднаних сил окупанти обстрілювали з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Бойовики шість разів обстрілювали позиції ЗСУ

    У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

    Вказано, що вороги протягом доби шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, і при цьому двічі застосувавли озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Так, окупанти обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    «Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення. На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати бойовиків уточнюються. Ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - сказано у повідомленні.

    Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики двічі обстріляли наші позиції у районі населеного пункту Піски зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях підрозділів ООС:

    з мінометів калібру 82 мм - у районі села Кримське;

    двічі, з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів - поблизу населеного пункту Хутір вільний;

    зі стрілецької зброї - біля селища Новолуганське.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС на Донбасі за минулу добу, 6 березня, не постраждав жоден український військовий.

    Як повідомлялося раніше, бойовики обстріляли село Чермалик у Донецькій області, а також ремонтні бригади, піротехніків і мобільні групи СЦКК в інших населених пунктах.

    Додамо, в зоні ООС за добу, 5 березня, було поранено двох українських військових.

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