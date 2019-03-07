Окупанти на Донбасі поранили трьох українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підрозділи Об'єднаних сил окупанти обстрілювали з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Бойовики шість разів обстрілювали позиції ЗСУ

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Вказано, що вороги протягом доби шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, і при цьому двічі застосувавли озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Так, окупанти обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення. На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати бойовиків уточнюються. Ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - сказано у повідомленні.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики двічі обстріляли наші позиції у районі населеного пункту Піски зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях підрозділів ООС:

з мінометів калібру 82 мм - у районі села Кримське;

двічі, з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів - поблизу населеного пункту Хутір вільний;

зі стрілецької зброї - біля селища Новолуганське.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС на Донбасі за минулу добу, 6 березня, не постраждав жоден український військовий.

Як повідомлялося раніше, бойовики обстріляли село Чермалик у Донецькій області, а також ремонтні бригади, піротехніків і мобільні групи СЦКК в інших населених пунктах.

Додамо, в зоні ООС за добу, 5 березня, було поранено двох українських військових.