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    Окупанти на Донбасі почали проводити мобілізацію у скорочені терміни

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    Окупанти на Донбасі почали проводити мобілізацію у скорочені терміни

    За даними військової розвідки, у складі російських окупаційних адміністрацій прискорено створюються т.зв. «мобілізаційні департаменти»

    Командування збройних сил Росії вживає інтенсивних заходів для підвищення спроможностей функціонування системи проведення примусових мобілізаційних заходів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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    За даними військової розвідки, у складі російських окупаційних адміністрацій прискорено створюються т.зв. «мобілізаційні департаменти». Зазначені структури призначені забезпечити координацію дій т.зв. «органів виконавчої влади» у взаємодії з російськими окупаційними військами в умовах проведення мобілізації у скорочені терміни.

    «Водночас, у рамках заходів бойової підготовки Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ з 5 березня ц.р. проводяться командно-штабні мобілізаційні тренування з розгортання пунктів прийому особового складу та техніки», − йдеться у повідомленні ГУР.

    Напередодні повідомлялось, що на Донбасі окупанти мінують територію біля військових частин та передових позицій, щоб бойовики не змогли втекти.

    На днях ГУР зафіксувало прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

    Нагадаємо, підготовку бойовиків Донбасу підтягують до рівня професійних російських військових.

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